Reggina: il calciomercato secondo il ds Taibi ed alcune precisazioni importanti

All’inizio della seconda settimana ufficiale di calciomercato, Gazzetta del Sud ha intervistato il Ds della Reggina Massimo Taibi. Questi alcuni passaggi del suo intervento:

“Abbiamo affrontato una tra le squadre più forti del campionato. Inoltre per venti giorni non ci siamo allenati, credo che i ragazzi abbiano cercato di dare il massimo in una situazione complicata. Le critiche al sottoscritto? Come sempre mi assumo le responsabilità, però ci tengo a sottolineare alcuni aspetti fondamentali. Non ho mai millantato la serie A, piuttosto ho dichiarato che avremmo dovuto guadagnarci la salvezza. L’ho detto dopo l’ottima partenza, quando alcuni parlavano di promozione, voglio ribadirlo anche adesso. Sono sempre convinto che alla lunga verranno fuori i budget delle società, funziona sempre così al netto di qualche possibile sorpresa. Noi non abbiamo investito quanto le squadre che attualmente si trovano nei primi posti. Ormai sono abituato all’equazione secondo cui quando le cose vanno bene è merito di altri, quando vanno male è solo colpa di Taibi. Ma la lotta è nel mio dna e continuerò a lottare, ne usciremo tutti insieme senza trovare colpevoli ma soluzioni”.