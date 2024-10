Calciomercato: il Monza ha in uscita una squadra intera. La Reggina osserva

“Un’intera squadra in vendita per il Monza, che attuerà un’autentica rivoluzione per affidare a Giovanni Stroppa una formazione e una rosa da promozione. In uscita non c’è solo Marco Fossati, che potrebbe restare a titolo definitivo all’Hajduk Spalato dopo un prestito estremamente positivo, col club croato che gli ha offerto un contratto triennale. Adriano Galliani e il ds Filippo Antonelli dovranno piazzare moltissimi giocatori, che per di più hanno stipendi elevati per la categoria: in uscita D’Errico, Armellino, Scaglia, Finotto, Nicola Rigoni, Negro, Palazzi, Morosini, Gliozzi e Maric. Lascerà inoltre alla scadenza del contratto, oltre a Balotelli, anche Kevin-Prince Boateng. Monza da ricostruire per la dirigenza brianzola”. Lo scrive il giornalista Nicolò Schira sulle pagine del suo sito internet www.nicoloschira.com.

La Reggina ha dialogato con il Ds Antonelli

Nelle scorse settimane, tra gli incontri milanesi del Ds Taibi, c’è stato anche quello con il collega Antonelli del Monza, il quale ha esposto la lunga lista di giocatori in uscita dei brianzoli. I primi nomi venuti fuori e di interesse per la Reggina sono stati quelli di Rigoni ed Armellino, che lo stesso Taibi ha prontamente smentito, dichiarando che si è parlato di altre situazioni. La lista, come detto, è lunghissima, diversi i calciatori interessanti.