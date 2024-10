Calciomercato Reggina: quello che può succedere in questa settimana

Dopo tanta semina, sta per arrivare il momento del raccolto. Il Ds Taibi continua i suoi giri per l’Italia ed oggi sarà nuovamente a Milano. Sul tavolo una serie di appuntamenti per provare a chiudere qualcuno dei tanti discorsi avviati con diverse società. C’è una priorità e riguarda Rigoberto Rivas che la società vuole a tutti i costi, nonostante le pressioni che arrivano da altre squadre come il Lecce di mister Baroni.

Tutto su Rivas, poi Zortea e Russo

La Reggina sa di avere una priorità essendosi mossa con largo anticipo, nonostante non abbia esercitato il diritto di riscatto sul calciatore, passaggio dato dai più per scontato. A Rivas si vuole arrivare in maniera diversa ma con lo stesso obiettivo, farlo diventare a tutti gli effetti un giocatore amaranto. L’Inter si è mostrata disponibile, adesso però bisogna trovare la formula giusta per farlo. Nel frattempo Milano sarà anche la tappa per provare a chiudere con l’Atalanta per l’esterno Zortea. Il giovane piace moltissimo ad Aglietti e Taibi per la capacità di ricoprire più ruoli, potrebbe essere uno dei primi arrivi. E mentre per il portiere esperto bisognerà avere ancora un pò di pazienza, il Ds amaranto affretta i tempi per Alessandro Russo, estremo difensore giovane e nativo di Reggio Calabria, di proprietà del Sassuolo, società con la quale si è parlato anche di Ricci e Brignola, situazioni queste ultime più complicate.

Ritorno di fiamma per Dalle Mura

Intanto, secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, ci sarebbe un ritorno di fiamma per il giovane difensore di proprietà della Fiorentina Dalle Mura. Ha impressionato per personalità e qualità nelle circostanze in cui l’allora tecnico Baroni gli ha concesso delle opportunità. Taibi ha parlato di altri due difensori da mettere a disposizione di Aglietti, da capire se il centrale a cui faceva riferimento è lui, oppure se insieme a Dalle Mura si vuole prendere anche un difensore più esperto.