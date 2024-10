Calciomercato: Nicolas Viola ritrova la serie A. Lo aspetta Mihajlovic

Dopo un lungo tira e molla con la Salernitana, il reggino classe 89 Nicolas Viola trova sistemazione nella massima serie. In fondo quello che lui ha sempre sperato, rifiutando anche proposte interessanti dalla cadetteria. Uno strano scherzo del destino, con il Bologna che dopo l’infortunio dell’ex Reggina Michael Kingsley, il quale ha riportato la frattura del perone, ha virato su Viola per irrobustire il proprio centrocampo. Previste per oggi le visite mediche, poi sarà a disposizione del tecnico Mihajlovic.

Nelle scorse settimane la Reggina ha effettuato un timido sondaggio con il calciatore che nel periodo in cui si è trovato svincolato, ha svolto qualche seduta di allenamento individuale presso il centro sportivo S. Agata. A prescindere dalle ambizioni di Viola che ha sempre creduto di poter rimanere in serie A, è stato lo stesso Ds Taibi a confermare l’impossibilità a qualsiasi tipo di trattativa, vista la distanza economica tra le parti.