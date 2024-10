Calciomercato, colpo di scena: su Nicolas Viola irrompe un’altra squadra di A

Proprio ieri si raccontava del lungo tira e molla tra la Salernitana e Nicolas Viola. Prima i dubbi tattici di mister Castori poi una situazione che appariva definitivamente sbloccata, soprattutto dopo la falsa partenza dei granata. Accordo, cifre, durata del contratto, tutto definito fino al cambio in panchina del Cagliari con Mazzarri subentrato a Semplici ed un interesse immediatamente manifestato per il centrocampista reggino. Adesso c’è da capire quello che accadrà con Nicolas Viola che da svincolato di lusso passa a giocatore conteso. Di sicuro l’ex Reggina sembra davvero aver fatto la scelta giusta nel momento in cui ha deciso di rifiutare la serie B aspettando la A.

