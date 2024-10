Calciomercato: dopo un lungo tira e molla, il reggino Nicolas Viola rimane in serie A

L'ex Reggina per un periodo si è allenato in attesa di una chiamata, al centro sportivo S. Agata

Dopo lo svincolo con il Benevento, Nicolas Viola è stato per lungo tempo corteggiato dalla Salernitana nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Le iniziali perplessità tattiche del tecnico Castori ne hanno più volte frenato una trattativa che sembrava conclusa, ma dopo il disastroso avvio dei granata nel massimo campionato di serie A e l’arrivo tra i rinforzi anche di Ribery, si è deciso di riprendere a dialogare con il centrocampista reggino. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile della Reggina, nel periodo in cui è stato fermo, si è allenato presso il centro sportivo S. Agata ed ora sembra finalmente che la Salernitana abbia deciso di chiudere al più presto la trattativa, su quelle basi già discusse nei mesi precedenti. Nicolas Viola ha rifiutato diverse proposte dalla cadetteria, perchè consapevole e convinto di potersi confrontare ancora ad un certo livello anche in serie A.