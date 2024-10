Calciomercato: Nicolas Viola è svincolato. Il reggino ringrazia il Benevento

Finisce l’avventura di Nicolas Viola al Benevento. Il calciatore, reggino e cresciuto nel settore giovanile della Reggina, in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno, è ufficialmente svincolato. Il suo saluto alla società giallorossa:

Leggi anche

Saluti e ringraziamenti

“Il primo luglio 2021 è scaduto il mio contratto con il Benevento, ma non è scaduto e mai scadrà di valore il rispetto e l’affetto verso i tifosi della Strega, che in questi 5 anni insieme, mi hanno donato amore ed emozioni mai provate prima. Ringrazio la Famiglia Vigorito, lo staff, i miei compagni, per avermi permesso col loro rilevante contributo e fiducia di rendere reali parte dei miei sogni. Le orme, sulla sabbia del tempo, a volte si separano, per le diverse dinamiche esistenziali, e per ricongiungersi più in là, dove l’esperienza è saggia e le fragilità del passato sbiadiscono nella comprensione umana. Grazie egregi signori. Grazie a voi gentili signore, che mi avete coccolato come un figlio. Nicolàs Viola“.