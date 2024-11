Calciomercato Nissa: rescinde un attaccante, in estate definito un grande colpo

A pochi giorni dalla sfida con la Reggina si registra una rescissione in casa Nissa. Saluta l’attaccante Mauro Bollino, lo scorso anno in forza al Trapani e ora in procinto di passare alla Nocerina. Il giocatore la scorsa estate era stato accostato anche alla squadra amaranto.

Il comunicato

“La NISSA F.C. comunica che Mauro Bollino di comune accordo con la società ha rescisso il contratto e pertanto non fa più parte della squadra. A Mauro, va il saluto del presidente Luca Giovannone e dell’intera società biancoscudata con l’augurio di nuovi successi sportivi. Buona fortuna”.