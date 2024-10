Calciomercato: il no di Vacca alla Reggina. Il calciatore spiega perchè

Il retroscena raccontato dal centrocampista Raffaele Vacca, lo scorso anno al Siracusa e ora passato all’ambiziosa Scafatese. Su tuttomercato24.com, parla del contatto con la Reggina e le motivazioni del no:

Leggi anche

Il no alla Reggina

“E’ stata una stagione bella, molto emozionante. Mi sono sentito un calciatore a tutti gli effetti, la città di Siracusa ci ha fatto sentire come dei calciatori di Serie A. Non dimenticherò mai quest’anno, per due motivi: primo perchè giocare davanti alla curva Anna è veramente suggestivo e spettacolare, e poi, perchè ho fatto la proposta di matrimonio alla mia compagna. Quindi porterò sempre Siracusa nel cuore.

Si, ho avuto contatti con la Reggina e la Scafatese. Ho scelto la seconda perchè la società ambisce a vincere come me. Non mi sono legato alla Reggina perchè essendo la migliore piazza del Girone I della Serie D, non volevo giocarmi il campionato contro il Siracusa“.