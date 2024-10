Calciomercato: tutti i nomi accostati alla Reggina, tra veri obiettivi e opportunità

Come spesso accade durante le sessioni di calciomercato, sono tanti i nomi che vengono accostati alle società. La Reggina nella prossima finestra di gennaio, non dovrebbe muovere molte pedine in base a quanto prodotto dalla squadra in questo girone di andata e per le dichiarazioni rilasciate dai vertici societari. Anche se, tutto potrebbe cambiare in base a quelli che saranno i movimenti in uscita, perchè se è vero che in entrata ci si muove solo con dei minimi interventi possibilmente migliorativi, le operazioni di cessione potrebbero essere più consistenti.

Leggi anche

Reggina, priorità e opportunità

Ad oggi, sul mercato, la Reggina ha due priorità: un portiere ed un attaccante. Per la difesa della porta l’obiettivo è Sirigu attualmente in forza al Napoli e già nel mirino di Taibi la scorsa estate. Altri nomi accostati alla società amaranto in precedenza quelli di Berisha e Radu, mentre la Gazzetta dello Sport ha scritto di Handanovic, più che altro come sogno di mercato. In attacco non ci sono al momento riscontri su Lasagna e Inglese, mentre risultano contatti già effettuati per Francesco Forte del Bevenento. Il resto dipenderà da quello che si riuscirà a fare in uscita. In altra pagina del giornale abbiamo scritto di Dutu, Agostinelli, Bouah, Lombardi, forse Ricci, ma anche dei casi più spinosi come Obi e Santander. Si riuscisse a risolvere tutte queste situazioni, entrerebbero in gioco le opportunità. Tra queste il centrocampista Valoti di proprietà del Monza o per esempio Bayeye, già richiesto la scorsa estate e bloccato dal tecnico Juric. In difesa Alfredo Pedullà ha rilanciato il nome di Tuia.