Calciomercato: la Nuova Igea, dopo il nuovo allenatore, ufficializza un difensore

Reggina-Nuova Igea sarà il match che si giocherà al Granillo per la prima giornata del girone di ritorno ma anche la prima del 2025. La squadra siciliana, che dopo la sconfitta con il Siracusa ha cambiato allenatore con l’arrivo di Panarelli e adesso rinforza la difesa con il rientro di Della Guardia, dopo la parentesi al Gaeta:

Il comunicato ufficiale

“L’Asd Nuova Igea Virtus comunica di aver definito l’accordo per il ritorno in giallorosso del difensore Angelo Della Guardia, protagonista della promozione in serie D e della salvezza conquistata nella passata stagione.

Angelo Della Guardia, classe 1995, torna a Barcellona dopo la breve parentesi con la maglia del Gaeta, squadra impegnata nel girone B di Eccellenza. Il difensore centrale non ha certo bisogno di presentazioni e i tifosi giallorossi sono pronti a riabbracciarlo con grande affetto.

Le dichiarazioni

Al cuor non si comanda – dichiara Angelo Della Guardia – e quando la Nuova Igea Virtus mi ha chiamato non c’è stata neanche trattativa. Torno in una famiglia e sono pronto a dare il mio contributo alla causa giallorossa.

Della Guardia riprenderà la maglia n. 63 e domani sarà a disposizione del nuovo tecnico Luigi Panarelli per il primo allenamento con la squadra”.