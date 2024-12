Calciomercato: Cadili-Reggina-Nocerina. Cosa chiede adesso il Sorrento

Un primo contatto, poi un accordo di massima qualche settimana addietro tra la Reggina, il Sorrento e il difensore Cadili. Tutto sembrava già fatto e quindi da formalizzare nel momento in cui il calciomercato dei professionisti apriva i battenti.

Nel frattempo si è inserita anche la Nocerina alla ricerca di due difensori, il primo già preso dal Pompei, Troest, il secondo individuato proprio in Andrea Cadili.

Un interessamento forte e insistente tanto da sembrare un vero e proprio sorpasso nei confronti della Reggina nel contesto di un mercato che da sempre è imprevedibile e può vedere modificarsi le situazioni da un momento all’altro. Nel frattempo, visti i corteggiamenti delle due società, il Sorrento pare abbia modificato i termini della trattativa, trasformando la possibilità di prestito in un passaggio a titolo definitivo, ricordando che il difensore ha un contratto che lo lega alla società campana fino al 2026.

Questo ovviamente cambia gli scenari e porta a nuove riflessioni con la dirigenza amaranto che valuta questa nuova opzione e sapendo di una concorrente agguerrita, come già detto in altra pagina del nostro giornale, si guarda intorno per eventuali alternative. Tutto si svilupperà nei prossimi giorni.