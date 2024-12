Calciomercato: tra Montalto e la Reggina c’è di mezzo…l’ingaggio

Non è stata fino al momento una esperienza fortunata quella di Adriano Montalto al Catania. Solamente due le reti all’attivo e un posto da titolare che fatica a trovare in quelle che sono le scelte del tecnico Mimmo Toscano. Gli esperti di calciomercato lo danno in uscita e ancora una volta spunta il nome della Reggina come società interessata, così come lo era stato la scorsa estate.

Leggi anche

Sarebbe uno di quegli innesti in grado di consentire un salto di qualità notevole ma secondo quanto giustamente sottolineano i colleghi de La Sicilia, “a pesare sulla trattativa c’è il consistente ingaggio che Montalto percepisce e che potrebbe rappresentare un ostacolo importante per la Reggina, che, pur essendo interessata a ingaggiarlo, deve fare i conti con i limiti economici. Le parti che stanno cercando di trovare una soluzione che possa accontentare entrambe, ma il futuro del giocatore sembra ormai lontano da Catania“.