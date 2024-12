Calciomercato Reggina: si allontana il difensore Andrea Cadili

Andrea Cadili difensore del Sorrento si allontana dalla Reggina. Il giocatore aveva avuto dei contatti con la società amaranto e tutto era stato rimandato all’apertura del mercato riservato ai professionisti per provare a chiudere l’accordo in maniera definitiva. Ma come abbiamo più volte scritto, su di lui c’era una buona concorrenza e tra le società interessate anche la Nocerina, compagine oggi in testa alla classifica del girone H in condominio con Casarano e Fidelis Andria.

La società campana sta rafforzando il reparto difensivo avendo già prelevato Troest dal Pompei e si prepara a sferrare l’attacco per Cadili in uscita dal Sorrento. La Reggina dovrà cercare altrove ma nel frattempo deve anche sperare di recuperare Ingegneri per la sfida con la Nuova Igea, visto che come difensori centrali, dopo la cessione di Boancchi, rimangono solamente Adejo e Girasole con Cham da utilizzare all’occorrenza ma non per una linea a quattro.