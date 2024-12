Miseferi: ‘Ballarino non vuole vendere. E’ stata una provocazione’

L’artista reggino Gigi Miseferi, da sempre tifoso amaranto, dice la sua sulla Reggina, nel corso di una intervista rilasciata a Gazzetta del Sud: “Spiace vedere la squadra in serie D ma possiamo raggiungere la vetta nonostante i sette punti di ritardo dal Siracusa. L’organico è di spessore, ma non avrei ceduto Bonacchi e neanche Ba. Forse questo gruppo è sprovvisto di un attaccante in grado di segnare 15-20 gol., serve un bomber per completare il mercato.

Mi fido comunque di Bonanno che ha l’esperienza necessaria per gestire determinate situazioni. Troveremo una concorrenza agguerrita ma siamo nelle condizioni di competere contro chiunque e l’abbiamo dimostrato nel girone di andata. Bisognerà crederci e fondamentale sarà lo scontro diretto in programma in Campania il prossimo 12 gennaio, la Reggina deve ancora recuperare un incontro”.

“Pergolizzi ha lasciato la squadra a due punti dalla vetta. Non so cosa sia realmente accaduto, si è parlato di problemi familiari. Trocini è comunque un buon allenatore. I migliori? Barillà e Ragusa stanno avendo un rendimento notevole, Curiale invece mi ha deluso visto che ha delle capacità importanti”.

“Ballarino? La sua è stata più una provocazione perchè in realtà non vuole vendere. Troppe le critiche gratuite ricevute che non mi hanno trovato d’accordo. Comprendo l’ansia dei tifosi, però la fiducia non dovrà mai venire meno. Non credo ci siano trattative in corso”.