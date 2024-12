Reggina: aspettando il mercato, mister Trocini ha comunque ampia scelta

Sin dalla scorsa stagione mister Trocini si è trovato a lavorare sempre in mezzo alle difficoltà. Un problema che sperava di aver superato al suo ritorno e l’impatto iniziale è stato devastante. Organico quasi al completo, super prestazione e vittoria a Vibo.

Ma quella partita ha poi lasciato strascichi pesante con una serie lunga di infortuni tutti concentrati nella zona di metà campo, alla quale si era aggiunta anche la squalifica di Forciniti. Una volta ritrovate alcune pedine che in questa rosa sono fondamentali per caratteristiche uniche come per esempio Barillà e Porcino, oltre alle vittorie sono tornate anche interessanti trame di gioco.

Il tecnico ha avuto anche il merito di piazzare con coraggio ma anche per esigenza sulla corsia di sinistra Ndoye, classe 2006, elemento che adesso si colloca tra i giocatori migliori per rendimento, tanto da mettere in discussione il rientro tra i titolari di Cham, appena recuperato. A proposito di recuperi, attendendo notizie rispetto alle condizioni di Renelus e Ingegneri, l’allenatore si ritrova un gruppo quasi al completo e finalmente, facendo i dovuti scongiuri, dovrà solo scegliere.

Dovrà scegliere anche la società, visto che dal prossimo mercato sono attesi un difensore e un attaccante.