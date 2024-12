Calciomercato: la Reggina si guarda intorno. C’è concorrenza su Cadili

Per l'attaccante, il patron Ballarino e il Dt Bonanno, hanno parlato di eventuali opportunità

L’obiettivo numero uno rimane il difensore del Sorrento Cadili con il quale si è già parlato e in qualche modo ottenuto anche la sua disponibilità, ma il mercato è sempre imprevedibile e quindi è bene non avere un solo obiettivo. Siccome ci sono altre proposte verso il calciatore, la Reggina sonda il terreno anche per quello che riguarda nuovi profili.

Di sicuro dopo la partenza di Bonacchi e con un Ingegneri spesso vittima di infortuni, alla ripresa del campionato bisogna farsi trovare pronti anche a livello numerico ed è per questo che si vuole chiudere il prima possibile, ricordando che in campo si tornerà il prossimo 5 gennaio.

Più complicata la questione attaccante. I sondaggi sono partiti diverse settimane addietro, ma diventa difficile individuare la tempistica per quello che riguarda la chiusura delle trattative. In entrambi i ruoli rimane un dato certo, bisogna intervenire.