Villa, evade dai domiciliari e tenta la fuga in treno. Fermato dalla Polizia

Gli Agenti della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria hanno rintracciato in mezzo ai binari della Stazione di Villa San Giovanni un cittadino di nazionalità tunisina che era evaso dagli arresti domiciliari a Messina ed era in attesa del rito direttissimo per il reato di furto aggravato.

L’uomo stava cercando di salire su un treno diretto al nord Italia.

L’arrestato, irregolare sul territorio nazionale, dopo essere stato deferito in stato di libertà per il reato di evasione, è stato consegnato agli Agenti della Questura di Messina, che lo hanno condotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria per le determinazioni in merito all’arresto eseguito precedentemente, in via d’urgenza, dagli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Messina.