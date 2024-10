Calciomercato: la nuova Reggina punta un altro esterno offensivo

“Niccolò Marras potrebbe essere a breve un calciatore della nuova Reggina. Nonostante il mercato sia chiuso, infatti, il club calabrese continua a trattare alcuni svincolati di lusso per rafforzare ulteriormente una rosa già di buon livello. L’ultimo nome è quello di Niccolò Marras, attaccante esterno classe 2002 che aveva iniziato la stagione al Brindisi. Gli amaranto stanno insistendo per chiudere la trattativa e contano di poterlo fare tra oggi, mercoledì 27 settembre, e domani. Marras aveva risolto il suo contratto con il Brindisi ed è finito nel mirino della Reggina, come già anticipato negli scorsi giorni”.

fonte: seried24.com