Calciomercato: tre offerte per Rivas, due dalla serie A. Inter interessata, ecco perchè

Il tecnico Aglietti lo vorrebbe sempre con sè, ma lo ha dovuto condividere con la sua nazionale. Rigoberto Rovas è uno dei punti di forza di questa Reggina ma la sua utilizzazione in diverse circostanze è stata condizionata dagli impegni dell’esterno in campo internazionale. In occasione della sfida con il Parma l’honduregno sarà totalmente a disposizione e potrà mettere ancora una volta in evidenza tutte le sue qualità. Già notate da due club di serie A e addirittura in Cina, notizia già venuta fuori qualche settimana addietro e confermata da fcinternews.it:

“Rigoberto Rivas è un giocatore della Reggina dallo scorso 1° luglio: l’ex canterano nerazzurro, classe 1998, è passato al club amaranto in un’operazione che ha permesso all’Inter di realizzare una plusvalenza, coinvolgendo anche un altro suo ex giocatore, Lorenzo Gavioli. A distanza di quasi quattro mesi emergono i particolari della trattativa, soprattutto per quanto riguarda la percentuale di futura rivendita (20%) che l’Inter ha fatto inserire in sede di negoziazione.

Un particolare non da poco. La Reggina, infatti, ha già ricevuto ben tre offerte: due dalla Serie A in vista del mercato di gennaio e una dalla Cina (con un contratto faraonico). Nelle prossime settimane si capirà cosa potrà succedere, dato che le negoziazioni tra il club calabrese e le altre società sono già iniziate e stanno andando avanti. L’Inter è alla finestra con l’obiettivo di riscuotere eventualmente la sua parte”.