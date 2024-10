Reggina-Parma: vicini al record stagionale di spettatori. Ultimo aggiornamento

Ad oggi è Lecce-Monza la gara che ha fatto registrare il maggiori numero di spettatori con 8442 presenze sugli spalti. Un record che la Reggina vuole e può battere, puntando addirittura ad andare molto oltre. Con il trascorrere delle ore aumenta sempre più il numero dei tagliandi staccati per la sfida al Granillo contro il Parma e da pochi minuti la pagina ufficiale del club ha pubblicato il dato ufficiale con 7300 biglietti ed altri due giorni a disposizione per andare oltre. La Reggina, pur non avendolo mai dichiarato, punta a quota 10.000, numero difficile da raggiungere ma non impossibile.

