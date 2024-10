Calciomercato Palermo: Boscaglia parla di Corazza e Bianchi

Due degli grandi obiettivi del Palermo, sono calciatori della Reggina che nella passata stagione sono stati grandissimi protagonisti. Simone Corazza con 14 reti in 25 gare di campionato, molte delle quali decisive, Bianchi fondamentale negli equilibri tattici dettati da Mimmo Toscano, prezioso negli assist e sempre affidabile. In occasione della sua prima conferenza stampa, tra i tanti argomenti trattati dal tecnico rosanero Boscaglia, anche qualche parola spesa per i due giocatori obiettivi del Palermo: “Sono due ottimi calciatori. Corazza l’ho allenato a Novara ed è un ottimo attaccante. Sono tanti i profili che sta seguendo la società, non è opportuno fare i nomi, certo questi due sarebbero due profili graditi“.

