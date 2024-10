Calciomercato: il Palermo guarda in casa Reggina per il terzino sinistro

Un Palermo scatenato in questa primissima fase di calciomercato. Un colpo ufficiale messo a segno, Lucioni, quattro in arrivo (Mancuso, Ceccaroni, Vasic e Insigne) ed ancora una lista che si dovrà allungare per potenziare un organico già forte che la scorsa stagione ha sfiorato i play off e che per la prossimo vuole la serie A diretta. Non si bada a spese per l’acquisto dei calciatori ed anche per i loro ingaggi e così, approfittando del momento di incertezza in casa Reggina con un futuro ancora tutto da scrivere, secondo quanto raccolto da TMW, la società rosanero avrebbe sondato il terreno per l’esterno sinistro Gianluca Di Chiara. Al momento si tratterebbe si un sondaggio che può diventare trattativa a breve.

