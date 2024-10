Calciomercato: il Palermo continua a prendere calciatori e spendere. Che centrocampo!

Non sempre quando spendi tanto riesci a far corrispondere ai grandi esborsi i risultati, soprattutto in serie B. Ma gli investimenti della nuova proprietà del Palermo condotti dal City Football Group, stanno andando verso una direzione ben precisa: l’acquisizione di calciatori forti ma che conoscono benissimo la categoria.

Al tecnico Corini nel giro di qualche settimana è stato consegnato un centrocampo completamente nuovo con elementi forti e di esperienza, alcuni dei quali hanno fatto già l’esordio in occasione dell’ultima gara persa come Stulac, Segre, andato anche in gol ma inutile, mentre sulla corsia di sinistra uno dei colpi più importanti, quello di Di Mariano. E finalmente, dopo un lunghissimo inseguimento, si è conclusa un’altra operazione per la mediana con l’Ascoli. Secondo quanto riferisce TMW, la società rosanero ha sborsato 1,8 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista Dario Saric, classe 97, richiesto in precedenza anche dalla Cremonese. Il Palermo sarà il prossimo avversario della Reggina al Granillo.