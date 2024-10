Calciomercato Pescara: due arrivi in un giorno, l’attaccante interessava alla Reggina

Tanti cambiamenti anche in casa degli abruzzesi

Due ufficializzazioni in un giorno e la sensazione che fino a sabato altri volti nuovo arriveranno a rinforzare l’organico del tecnico Oddo. Il Pescara ha ingaggiato a titolo temporaneo dalla società Juventus F.C. le prestazioni sportive del centrocampista olandese classe 99’ Leandro Fernandes e sempre a titolo temporaneo dalla società Genoa, le prestazioni sportive dell’attaccante classe 98’ Raúl Asencio. Su quest’ultimo c’era stato un sondaggio da parte del Ds amaranto Taibi nei suoi diversi colloqui con il procuratore Mino Raiola, poi si è preferito guardare altrove. Il Pescara, come la Reggina, ha esordito in campionato ottenendo un pareggio contro il Chievo.