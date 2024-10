Calciomercato: due ex Reggina insieme a Inzaghi al Pisa?

Si attende solamente che la notizia diventi ufficiale. Pippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Pisa, accordo già trovato tra le parti mentre si aspetta che venga nominato il nuovo direttore sportivo. La società vuole puntare alla promozione in serie A dopo la stagione quasi anonima con Alberto Aquilani in panchina e per farlo si è affidato all’allenatore che sa come si vince, quindi Superpippo.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico potrebbe avere all’interno del proprio organico due vecchie conoscenze, ex Reggina: il primo è l’esperto centrocampista Majer, scorsa stagione in forza alla Cremonese, sconfitta nella finale play off, e Niccolò Pierozzi, anche lui in amaranto insieme al tecnico, voluto nel campionato passato alla Salernitana. I granata, però, avrebbero chiesto alla Fiorentina il prolungamento del prestito.