Calciomercato: il Pordenone riprende, ma Folorunsho non c’è. La Reggina attende…

Si era percepito che tra i calciatori fuori dal progetto alla ripresa del campionato, ci fosse anche il centrocmapista Folorunsho. Il presidente Lovisa ha parlato di giocatori che non si sono completamente calati nella filosofia che da sempre appartiene al Pordenone e probabilmente, nonostante l’impegno ed i tre gol, Michael è tra questi.

Folorunsho torna al Napoli, la Reggina aspetta

Infatti, secondo quanto riferisce Il Messaggero Veneto, sabato per la prima volta dalla ripresa dei lavori, il calciatore non si è allenato. “Il 24enne romano ha ormai le valigie in mano e bisogna solo stabilire la destinazione futura. Certamente tornerà prima al Napoli, club che detiene la proprietà del suo cartellino, e sarà successivamente girato in prestito da un’altra parte…”

Reggina e Pisa attendono, sono le due società che lo seguono con particolare attenzione. Amaranto con il vantaggio rappresentato dalla volontà del calciatore, neroazzurri con un portafoglio decisamente più disponibile e la questione Nicolas della scorsa estate insegna.