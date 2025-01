Calciomercato: De Felice guarderà Ragusa-Reggina e domani sarà amaranto

Tre punti per continuare la scalata verso la prima posizione

Partita delicatissima in un campo ostico. Così l’ha definita mister Trocini la sfida che la Reggina affonterà tra qualche ora sul terreno complicato del Ragusa. Ma per continuare la scalata al primo posto gli amaranto sanno bene che non è possibile fermarsi, il gruppo sta bene fisicamente e mentalmente ed elevate sono le motivazioni.

Il tecnico confermerà quasi tutto l’undici che nelle ultime settimane ha regalato risultati e prestazioni, dovrà però rinunciare a uno dei calciatori più importanti dal punto di vista tecnico e tattico come Grillo e probabilmente se la giocherà con un altro esterno ma con caratteristiche differenti come Renelus, anche lui in grande forma. Scalpita anche Provazza.

Spettatore dell’incontro sarà l’attaccante De Felice con il quale si è finalmente trovato l’accordo e da lunedi sarà a Reggio Calabria per la firma del contratto e l’inizio di una nuova avventura. Un elemento che per la sua duttilità offensiva tornerà certamente molto utile.