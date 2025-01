Ragusa-Reggina: dove e come vedere la partita

Nuova trasferta per la Reggina che dopo aver visto risolversi in settimana positivamente la vicenda Renelus, torna a pensare al campo, reduce dal rotondo successo con il Città di S. Agata. Il campionato a inseguire costringe gli amaranto a dover vincere sempre, magari sperando anche in un mezzo passo falso della capolista Siracusa. Mister Trocini perde Grillo per infortunio, ma la squadra complessivamente sta bene e attraverso un grande momento.

Dove e come vedere la partita

Attraverso l’emittente locale Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming collegandosi al sito reggiotv.it o alla pagina facebook della tv reggina.