Ragusa-Reggina: la probabile formazione amaranto. Trocini deve sostituire Grillo

Anche a Ragusa ci saranno conferme in blocco e non potrebbe essere diversamente. Mister Trocini, però, non avrà tutti gli effettivi a disposizione, visto l’infortunio muscolare che ha colpito l’esterno Grillo. E’ stato chiaro in conferenza stampa il tecnico che ha dichiarato di non voler spostare da quella che ritiene la posizione ideale Porcino e quindi molto probabilmente il sostituto di Grillo sarà Renelus.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Ndoye (Cham); Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Renelus, Barranco. All. Trocini