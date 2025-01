Serie D: la Reggina all’assalto della prima posizione. Il programma e la classifica

Ogni giornata diventa importante per tutte le squadre che lottano per un obiettivo. Soprattutto in testa la battaglia è serrata con diverse squadre coinvolte compresa la Reggina. Amaranto impegnati nella prima delle due trasferte consecutive con il Ragusa, il Siracusa sul campo del Città di S. Agata, Scafatese in casa con l’Enna mentre il Sambiase fa visita alla Nissa.

Il programma della giornata

Favara – Licata

Città di S. Agata – Siracusa

Pompei – Vibonese

Locri – Paternò

Nissa – Sambiase

Sancataldese – Akragas

Scafatese – Enna

Nuova Igea – Acireale

Ragusa – Reggina ore 15,00

La classifica

Siracusa 45

Reggina 42

Sambiase 42

Scafatese 40

Vibonese 36

Paternò 28

Favara 27

Nissa 27

Enna 24

Nuova Igea 24

Pompei 21

Locri 21

Acireale 21

Ragusa 20

Sancataldese 20

Licata 18

Città di S. Agata 16

Akragas 14