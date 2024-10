Calciomercato Reggina: accordo vicino con l’attaccante De Felice

Ammesso che sia avvenuto, quello con Di Carmine è stato un sondaggio e nulla più. Troppo alte le cifre che accompagnano l’attaccante del Catania, tanti anni di esperienza per lui in serie B e qualcuno anche in A.

La trattativa concreta è quella con Francesco De Felice, classe 1996, alto 186 cm, lo scorso anno alla Turris. Una stagione non particolarmente esaltante con sole quattro reti realizzate. Decisamente migliore il campionato precedente, quello disputato in D con la Paganese, compagine con la quale di gol ne ha segnati ben 19, mentre sono stati 8 in quello ancora prima con il Trapani.

Per caratteristiche potrebbe essere l’attaccante ideale per questa squadra che oggi in organico conta Barranco, sempre puntuale in zona gol nelle amichevoli fin qui disputate e attende il recupero di Rajkovic. Tra la Reggina e De Felice dovremmo essere alla conclusione della trattativa e a breve potrebbe arrivare l’ufficialità.

E come anticipato nei giorni scorsi, ha già salutato il giovane Bombaci, l’esterno è da ieri un calciatore della Puteolana.