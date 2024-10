Calciomercato in entrata: i nomi dei calciatori accostati alla Reggina

Se è vero che diverse saranno le operazioni in uscita della Reggina, è naturale aspettarsi un altrettanto corposo numero di movimenti in entrata. Al momento le uniche ufficializzazioni hanno riguardato la cessione di Bianchi al Cesena e l’arrivo di Pippo Inzaghi in panchina, ma da qui a breve ci sarà molto movimento.

Le possibili operazioni in entrata

Per difendere la porta della Reggina, nelle ultime ore due sono stati i nomi accostati alla società amaranto, entrambi di grande livello. Il primo è Sirigu, estremo difensore di provata esperienza e campione europeo con la maglia della Nazionale Italiana. Ci sono stati degli approcci, ma da quello che ci risulta, l’ex portiere del Genoa aspetta, spera in una chiamata dalla serie A. Visti i buoni rapporti con la dirigenza brianzola, piace e non poco Michele Di Gregorio, diventato di proprietà del Monza dopo la promozione in serie A, avendo esercitato quest’ultimo l’obbligo di riscatto secondo contratto. In realtà l’amministratore delegato Galliani non vorrebbe privarsene, ma dopo l’arrivo di Cragno, Di Gregorio potrebbe chiedere di andare in prestito altrove.

In difesa i nomi venuti fuori sono quelli di Modolo e Gagliolo, elementi di grande esperienza, la speranza è riportare Di Chiara, ma al momento le possibilità sono minime. Aumentano, invece quelle di riavere Folorunsho. La Reggina discute con il Napoli per una nuova formula di prestito e punta sulla volontà del calciatore. Niccolò Pierozzi, esterno promettente della Fiorentina rimane un obiettivo, mentre per l’attacco sempre vivo l’interesse per Mulattieri e Diaw. Su quest’ultimo c’è in forte pressing la Spal.