Calciomercato Reggina: si entra nel vivo. L’attesa, le cessioni e poi l’affondo?

Una settimana esatta e si chiude anche questa seconda sessione di calciomercato. La Reggina sta alla finestra, attende, nessuna necessità impellente di interventi per una squadra che sta andando decisamente oltre le aspettative, si trova in piena zona promozione diretta ed ha ritrovato la vittoria davanti al pubblico di casa qualche giorno addietro. Non avere assilli non significa stare con le mani in mano, il Ds Taibi da settimane si muove anche per riuscire a completare alcune operazioni già avviate e che riguardano movimenti in uscita.

Loiacono verso Pordenone, Giraudo al Cittadella con l’esterno mancino che in settimana prenderà la decisione ultima e definitiva, visto che tra le due società c’è l’accordo su tutto. Ed è a quel punto scatta la condizione posta e imposta dalla società al suo uomo mercato. Andare alla ricerca di qualche opportunità, nel caso in cui si riuscisse intanto a liberare delle caselle dai posti Over, alleggerendo anche il monte ingaggi complessivo. La Reggina potrebbe rimanere così come si trova adesso, ma se dovessero crearsi determinate condizioni, qualche intervento in entrata, quindi, lo farebbe. Si cerca per esempio un sostituto di Gagliolo, si tiene calda la pista Nicolas Viola per il centrocampo e poi rimane sempre in valutazione la posizione di Santander. Ultimi giorni a disposizione per cercare di capire quale potrà essere il suo contributo visti i ripetuti infortuni, la fatica a rimettersi in forma e poi determinante sarà la volontà del calciatore. Dovesse all’ultimo momento crearsi la possibilità di una sua cessione, certamente nel reparto offensivo si andrebbe a registrare qualche movimento in entrata e non è scontato che sia per un centravanti.