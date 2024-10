Serie B, il calciomercato delle altre: partito l’effetto domino degli attaccanti

Si era detto in apertura di sessione che questa finestra di calciomercato avrebbe fatto registrare un grande movimento di attaccanti, anche se alcuni di quelli destinati a cambiare casacca, sono stati tolti in maniera definitiva dalle possibili trattative (vedi Coda). Buona partenza con gol per Baez che indossa la maglia del Frosinone e Rodriguez quella del Brescia, mentre Moreo non ha inciso al suo esordio con il Pisa.

Leggi anche

Forte all’Ascoli, Pettinari al Benevento

L’Ascoli è pronto ad ufficializzare l’arrivo di Forte per il quale l’investimento è consistente. Un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili ed un esborso che si avvicina ai due milioni di euro più l’ingaggio per il calciatore fino al 2026. Una volta ufficializzato il passaggio, il Benevento chiuderà per Stefano Pettinari, protagonista al Granillo della rete del vantaggio della Ternana, ma anche di una occasione clamorosamente fallita che avrebbe potuto chiudere l’incontro. La trattativa tra il club sannita ed il calciatore è già conclusa, si attendeva la cessione di Forte. Il famoso effetto domino a questo punto coinvolgerà anche la società umbra che secondo voci di mercato, andrebbe su Sebastiano Esposito, classe 2002 attualmente in forza all’Anderlecht ma di proprietà dell’Inter, che dovrebbe girarlo in prestito ai rossoverdi.