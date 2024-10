Calciomercato Reggina: pazienza finita, addio Di Carmine, Taibi ha preso Galabinov

La Reggina ha atteso fino a quando ha potuto. Ha formulato una proposta molto importante andando anche oltre i parametri stabiliti per convincere Di Carmine ad accettare il trasferimento in amaranto, ma il giocatore ha tentennato troppo.

Così, dopo un confronto con il tecnico Aglietti, che da giorni preme per avere l’attaccante a disposizione per la prima di campionato, si è deciso di cambiare obiettivo puntando dritto su un altro attaccante assolutamente di categoria, dalla stazza fisica notevole e capace di garantire gol come il bulgaro Galabinov. Da qualche minuto la conferma è arrivata da Gianluca Di Marzio che scrive: “La Reggina ha chiuso per l’arrivo di Galabinov, attaccante che era svincolato dopo l’avventura allo Spezia“.