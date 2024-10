Reggina-Monza: il dato della prima parte della prevendita

Dopo un lungo periodo di chiusura, i tifosi potranno tornare allo stadio. In molti lo hanno già fatto in occasione della Coppa Italia, la Reggina, che ha disputato il primo match ufficiale all’Arechi, dovrà attendere l’inizio del campionato.

Reggina, il primo dato della prevendita non è esaltante

La prevendita dei biglietti ha già avuto inizio e la risposta non è stata esaltante, un pò come sta succedendo in quasi tutta Italia. Va ricordato che in questa prima parte vi era un diritto di prelazione sugli abbonati della stagione 2019-20, in totale poco più di 5000 ed il dato complessivo dei tagliandi staccato, in chiusura ha visto poco più di 1300 biglietti venduti. Da oggi parte la prevendita libera, vedremo che numeri si raggiungeranno.