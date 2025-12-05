Calciomercato: l’attaccante Alagna ha scelto la Nissa

Pronto per indossare la maglia della Reggina, poi il cambio di rotta e la decisione di “avvicinarsi alla famiglia”. E così l’ormai ex attaccante della Pistoiese Fabio Alagna è invece ad un passo dalla Nissa, la società che si è mossa prontamente nel momento in cui ha percepito che il giocatore mostrava delle perplessità riguardo il trasferimento alla squadra amaranto.