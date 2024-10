Calciomercato Reggina: prima del raduno almeno cinque colpi in arrivo

Il mercato diviso in più fasi. Intanto i giovani per mister Stellone, poi le uscite ed in chiusura gli esperti

Sistemata la questione allenatore con l’arrivo di Roberto Stellone, il Ds Taibi è pronto a chiudere una serie di trattative già abbondantemente avviate, alcune delle quali pronte per essere portare a termine. Già detto di Vittorio Agostinelli, insieme a lui a breve dovrebbero dire si alla società amaranto anche il centrocampista Mirko Gori, il terzino Yeferson Paz e l’attaccante Lorenzo Di Stefano della Sampdoria. Canale aperto con la Fiorentina ed altre due le trattative in ballo, sono quelle per portare in riva allo stretto il forte esterno offensivo Niccolò Pierozzi, da capire se arriverà anche il fratello gemello (terzino), ma soprattutto il difensore centrale Dutu, a Montevarchi nell’ultima stagione.

Ma non è finita, perchè secondo quanto riferisce il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, “alla Reggina piace un altro ex Frosinone, l’esterno Luca Paganini svincolatosi dopo l’esperienza di Ascoli“.