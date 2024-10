Calciomercato Reggina, Alfredo Pedullà: ‘Due nuove piste per l’attacco’

Ormai manca davvero poco e la rincorsa ai nomi sta per terminare. Stasera alle 20 si chiude la seconda sessione di calciomercato e la Reggina è super impegnata a chiudere alcune operazioni. Quella più attesa riguarda l’attaccante, di seguito l’ultimo aggiornamento del giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà:

Reggina, due nomi per l’attacco

“La Reggina cerca un attaccante, confermate le difficoltà – almeno in questi minuti – per Andrea La Mantia della Spal ma in prestito dall’Empoli. Motivo per il quale sono emerse due nuove piste per l’attacco amaranto: David Strelec dello Spezia e Markus Pink dell’Austria Klagenfurt. Il primo è una punta centrale classe 2001 che fatica a trovare spazio nello scacchiere di Gotti, appena 281′ giocati in stagione tra Serie A e Coppa Italia (nove presenze e tre gol totali). Diverso il profilo di Pink, si tratta di una punta centrale esperta. Trentunenne capitano della sua attuale squadra, con oltre 1400′ giocati: tredici reti in diciotto partite”.