Calciomercato Reggina: Alfredo Pedullà, ultimi aggiornamenti su Bouah ed Hernani

Ultimissime battute di calciomercato, ultimi aggiornamenti per quello che riguarda i movimenti in casa Reggina. Dopo aver atteso per Bayeye, ritenuto poi incedibile dal Torino, la società amaranto ha messo nel mirino un altro calciatore di gamba, Devid Eugene Bouah, terzino destro di proprietà della Roma, con Ferrarini in seconda battuta. Gli aggiornamenti sulle trattative dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà:

I due obiettivi della Reggina

“La Reggina ha virato nel pomeriggio su Devid Eugene Bouah, terzino destro classe 2001 di proprietà della Roma. La trattativa è entrata nel vivo a sorpresa già oggi pomeriggio, a maggior ragione dopo la decisione della Reggina di non aspettare lo stucchevole tira e molla per Bayeye. Per domani è prevista la chiusura, c’è il via libera della Roma. E la Reggina confida anche di chiudere la trattativa per il centrocampista per Hernani, ora la decisione spetta al Parma“.