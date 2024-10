Calciomercato Reggina: il Ds Taibi rivela quello che può succedere in entrata ed uscita

Intervenuto nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto” su Videotouring, il Ds Taibi parla anche di calciomercato e di quello che può succedere negli ultimi due giorni:

“Una operazione in uscita è stata fatta oggi, riguarda Situm che è allo scambio di documenti con il Catanzaro , Marcucci sta per uscire, per Di Stefano manca solo l’ufficialità. Montalto ha tante richieste importanti in serie C, tocca solo a lui scegliere, piazzeremo anche Ejjaki . L’unico che ha poche richieste è Laribi , ma spero che come ogni anno si riesca a sistemare tutti. Liotti e Ricci sono ad oggi due giocatori confermati, li ha fortemente voluti il mister. Ricci ha giocano bene con la Spal, meno con la Ternana, è forte e spero che si sblocchi. Su Liotti abbiamo visto tutti le qualità che ha e la capacità di giocare da terzino sinistro, centrale di difesa e come interno di centrocampo”.

“Per il Torino Bayeye è incedibile, ma io lavoro sempre su almeno tre profili quando abbiamo un obiettivo in un ruolo. Uno di questi è Bouah della Roma poi anche Ferrarini, comunque c’è dentro Pierozzi che sta facendo benissimo ed insieme a lui in organico anche Loiacono e Cionek che possono fare quel ruolo. Hernani è certamente un giocatore importante, proveremo a metterlo dentro, ma in quella zona di campo siamo messi bene. Anche in questo caso ho un’altra alternativa con un calciatore Under, altrimenti negli ultimi istanti siamo costretti eventualmente a far uscire qualche altro dalla lista Over oggi completa. Non si sono ancora visti, ma in mezzo al campo vorrei ricordare che ci sono anche Obi e Lollo, due giocatori di qualità e quantità”.