Calciomercato Reggina: ultimo allenamento in amaranto per Giraudo

Adesso si attende di capire come si evolverà la situazione riguardante Loiacono

Da giorni scriviamo di due possibili operazioni in uscita, quella riguardante Giuseppe Loiacono al Pordenone e Federico Giraudo al Cittadella. Mentre per il primo la situazione è ancora ferma, dopo il si di Giraudo si sta invece per ufficializzare il passaggio dell’esterno al Cittadella. La seduta di oggi a porte aperte ha consentito di vedere arrivare al centro sportivo S. Agata il calciatore che, probabilmente, effetuerà il suo ultimo allenamento con la maglia amaranto.