Calciomercato: un giovane centrocampista nel mirino della Reggina

“Potrebbe presto fare il salto in Serie B l’attaccante Aristidi Kolaj, protagonista non solo nel campionato italiano con la maglia della Pro Patria ma anche con la Nazionale albanese U21. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore, di proprietà del Sassuolo, è finito nel mirino di Reggina, Vicenza e del neo promosso Como”.

Il calciatore nell’ultima stagione, come detto, ha vestito la maglia della Pro Patria ed in 34 presenze ha realizzato 6 reti.