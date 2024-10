Calciomercato Reggina: manca ancora qualcosa e la società lo sa bene

La Reggina è giudicata dai più, insieme al Siracusa, la squadra da battere nel prossimo campionato di serie D. L’organico se analizzato calciatore per calciatore conta tantissimi elementi che hanno giocato in categorie superiori, con un blocco importante già presente nella passata stagione che andrebbe a garantire esperienza e conoscenza del torneo.

L’obiettivo sin dal primo giorno di calciomercato è stato molto chiaro. Trattenere tutti quegli elementi che hanno fatto bene lo scorso anno e puntellare l’organico con altri in grado di aumentare il tasso qualitativo e quantitativo. Si è pescato in difesa uno dei migliori come Bonacchi, insieme a Pergolizzi protagonista della vittoria del campionato con il Campobasso, in mezzo al campo un giocatore come Ba, tra i migliori Under della scorsa stagione di tutti e nove i gironi e poi Laaribi che non ha bisogno di presentazioni. In attacco si è puntato su chi ha realizzato venti reti come Barranco più Rajkovic, possente attaccante seppur non un grandissimo bomber.

Insieme a loro sono arrivati anche diversi Under, necessari per regolamento, ma secondo quelle che sono le referenze anche di sicuro rendimento per qualità e quantità. In difesa e a centrocampo c’è abbondanza, lo si potrebbe dire anche per il reparto offensivo, almeno dal punto di vista numerico. Tutto dipenderà da come mister Pergolizzi intenderà schierarsi a livello tattico. Sulle corsie esterne Renelus, Provazza e Ragusa, all’occorrenza anche il giovane Perri, come punte centrali Barranco, Rajkovic e Rosseti.

Ed è su quest’ultimo che nascono i dubbi più seri. Assente per lungo tempo nella passata stagione causa vari infortuni, ha iniziato questa nuova, purtroppo, con gli stessi problemi. Ad oggi non ha svolto neppure un giorno di preparazione ed è per questo che la società continua a guardarsi intorno alla ricerca di un altro centravanti. E’ il solito lavoro sotto traccia di Bonanno che secondo quelle che sono le indiscrezioni, punta a qualcosa di consistente proveniente dalla serie C. Per vincere il campionato la batteria degli attaccanti deve essere ricca e garantire gol, la società lo sa bene, ma probabilmente aspetterà ancora qualche settimana.