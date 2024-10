Calciomercato Reggina: si guarda anche in serie C per l’attaccante

La Reggina segue con grande attenzione anche il campionato di serie C, così come dichiarato dal tecnico Inzaghi ospite di Sky Calcio Club. Un bacino vasto che spesso mette in mostra giocatori di valore ma che bisogna seguire costantemente e soprattutto arrivare prima degli altri. Secondo quanto riferito dai colleghi di TMW, la società amaranto starebbe seguendo l’attaccante del Sangiuliano City Pietro Fusi, lo scorso anno in doppia cifra nel campionato di serie D. La Reggina non è la sola sul calciatore, sulle sue tracce anche il Benevento.

