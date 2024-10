Reggina, Taibi sulla sfida con il Bari ed il gemellaggio tra le tifoserie

Meno tre alla grande sfida del Granillo. Dopo la capolista Frosinone, si spera con un risultato diverso, la Reggina ospita il Bari, diventato terza forza di questo campionato e certamente tra le maggiori sorprese. Nel corso della trasmissione su Sportitalia, il Ds Taibi, tra le tante dichiarazioni, ha parlato anche del prossimo confronto: “Al Granillo sarà una grande festa per il gemellaggio delle due tifoserie, l’ambiente, per la posizione in classifica delle squadre, per l’entusiasmo di entrambe le piazze. Senza Cheddira sembrava potessero avere qualche problema ed invece stanno andando benissimo, sono sicuro verrà fuori una grande partita“.