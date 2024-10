Calciomercato Reggina: primo attaccante preso. E’ fatta per Tumminello

Da qualche giorno si scrive e si parla di una Reggina impegnata sul mercato per consegnare a mister Aglietti gli attaccanti necessari prima dell’inizio del campionato. Il ds Taibi si è concentrato su due obiettivi, sicuro di avere gli argomenti giusti per convincere entrambi e per quello che riguarda il più giovane, la trattativa, infatti, è andata a buon fine come si ipotizzava. La conferma arriva da alfredopedulla.com

Preso Tumminello, si aspetta per Di Carmine

“Marco Tumminello sarà un nuovo attaccante della Reggina, l’accordo è stato raggiunto, dopo un vertice tra l’Atalanta e il club amaranto. Lunedi le visite mediche“.

Chiuso il discorso con il primo attaccante, la Reggina attende fiduciosa una risposta da Di Carmine.