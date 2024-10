Calciomercato Reggina: si tratta un attaccante della Turris?

La società amaranto alla ricerca di un centravanti. Si guarda in serie C

Questa mattina si è parlato di un sondaggio da parte della Reggina per l’attaccante del Catania Di Carmine, ma abbiamo aggiunto che anche l’avvio di un confronto sarebbe stato complicato per via di un ingaggio elevato del calciatore, la scorsa stagione 8 reti realizzate.

La notizia è stata pubblicata dai colleghi di seried24.com che adesso parlano di un forte interessamento per l’attaccante della Turris De Felice, autore di 4 reti in serie C e l’anno precedente alla Paganese in D 33 presenze e 19 gol: “Reggina, vicino l’attaccante classe 1996 Francesco De Felice, la scorsa stagione alla Turris in Serie C“.