Calciomercato Reggina, centrocampista e attaccante: spuntano due nomi ‘pesanti’

Al momento solo indiscrezioni. Per il centravanti i costi sono elevati

La Reggina è alla ricerca di un centrocampista e un attaccante. Il DT Bonanno ci lavora da tempo e l’intenzione è quella di consegnare al tecnico Pergolizzi due elementi che possano fare la differenza e non riempire semplicemente delle caselle. I nomi venuti fuori da seried24.com sono pesanti e soprattutto per l’attaccante, sembrerebbe difficile concludere la trattativa, per l’elevata posizione contrattuale del calciatore:

Il Calciomercato

“La Reggina è molto attiva sul mercato. Il club calabrese ha fatto un sondaggio per l’attaccante Samuel Di Carmine e per il centrocampista ecuadoriano Luis Maldonado, anche lui ex Catania e reduce dalle esperienze con Campobasso e Turris“.